Accoltella il fratello al collo e al viso, sangue in tutta casa: giovane trasportato in ospedale

ANCONA - Una lite tra fratelli che sfocia in una brutale aggressione. E' quanto successo questa mattina in un appartamento di via Jesi. Ferito un ragazzo tunisino di circa 25 anni che, da una prima ricostruzione, sarebbe stato accoltellato più volte da suo fratello che lo avrebbe colpito al volto ed al collo. Sul posto polizia, automedica ed ambulanze del 118. Il tunisino è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Per fortuna non è in pericolo di vita.

IL VIDEO