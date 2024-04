"Devo ritirare del metadone", fermato in città nonostante il foglio di via. Denunciato

JESI - Non può girare in città ma viene sorpreso mentre passeggi in piazzale dei Partigiani. E' quanto successo nelle scorse ore a Jesi. Per l'uomo, un 36enne ucraino, è scattata la denuncia.

Il fatto

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone più sensibili di Jesi, precisamente in Piazzale dei Partigiani, una pattuglia della Polizia ha notato l'uomo, 36enne ucraino, mentre stava passeggiando. Dal controllo è emerso che lo straniero aveva vari precedenti penali per reati contro la persona. Inoltre, era destinatario di un avviso orale e di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Jesi, emesso dal Questore di Ancona e ancora in vigore.

Interpellato sul motivo della sua presenza nel territorio, l'uomo ha affermato di essere venuto per il ritiro del metadone presso il servizio tossicodipendenze. Tuttavia, dagli accertamenti effettuati è emerso che non aveva alcuna autorizzazione. Di conseguenza, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente per violazione del divieto di ritorno.