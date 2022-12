Oltre duemila controlli, 38 denunce e 25 arresti: un anno di sicurezza in porto e aeroporto

ANCONA - Dal 1 gennaio al 30 novembre gli operatori della polizia di frontiera hanno effettuato 237.580 controlli ai passeggeri transitati in area extra-Schengen, presso lo scalo dorico portuale e 148.040 controlli ai passeggeri, sempre in transito in aerea extra-Schengen, presso l’aeroporto di Falconara Marittima, oltre a verificare a campione la posizione giuridica di numerose persone dirette e provenienti da Paesi Schengen.

Durante l’attività, volta a esaminare la posizione giuridica dei passeggeri, gli operatori di frontiera di Ancona sono stati abili nel rintracciare 212 persone irregolari, cioè prive dei previsti requisiti per l’ingresso in Territorio Nazionale e nei confronti delle quali sono stati adottati provvedimenti di inibizione all’ingresso in Italia, respingendole a bordo dei vettori con i quali sono giunte. Sono stati rintracciati in ingresso in territorio nazionale 7 minorenni non accompagnati, che, per la loro tutela, sono stati affidati ad appositi centri per minori. Denunciate 38 persone, tra i quali 4 autori di reati predatori commessi in danno di passeggeri in transito. Si è proceduto all’arresto di 25 persone, tra le quali favoreggiatori dell’immigrazione clandestina, nonché destinatarie di provvedimenti restrittivi emessi da Autorità nazionali ed estere: l’ultimo episodio di arresto risale al giorno 27 dicembre, quando gli operatori di frontiera durante lo sbarco del traghetto proveniente da Durazzo, hanno individuato un cittadino albanese che doveva scontare un anno di carcere per il reato di rapina. Nell’ambito dei controlli effettuati per frenare il traffico internazionale delle autovetture e mezzi pesanti rubati in procinto di essere imbarcati con destinazione finale la rotta balcanica, sono state individuate e sequestrate una bisarca, un mezzo pesante ed un’autovettura di grossa cilindrata, oggetto di riciclaggio.