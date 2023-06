Droga nascosta in un vaso sul balcone, il fiuto di Imperator incastra uno spacciatore già ai domiciliari

FALCONARA- Il fiuto di Imperator scova la droga nascosta in un vaso in balcone, arrestato uno spacciatore già agli arresti domiciliari per furto in appartamento. Ieri, nell’ampito dell’operazione ad Alto Impatto, circa 15 operatori della Squadra Mobile e della Tenenza dei Carabinieri di Falconara, supportati da un’unità cinofila della Polizia di Stato, dopo un primo servizio di appostamento, hanno circondato e perquisito una palazzina con tre appartamenti in via Che Guevara, a Castelferretti.

Il sospetto che lì avvenisse un’intensa e sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti si è rivelato fondato. Il 54enne, con alle spalle numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio (furto, furto in appartamento, rapina e ricettazione), contro la PA (violenza e resistenza a PU) e in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina. La droga è stata fiutata da “Imperator”, pastore tedesco nero dell’unità cinofila ed è stata rinvenuta in un involucro di cellophane trasparente nascosto all’interno di un vaso appoggiato su un tavolino nel balcone dell’abitazione. Gli agenti hanno trovato anche notevoli quantità di materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma di circa 700 euro in banconote da 10 e 20 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, si trova ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa della convalida dell’arresto prevista per oggi.