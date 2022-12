Controlli di Natale, task force della polizia: occhi puntati sul fenomeno dei furti in casa

FABRIANO - Controlli per le festività, l’attenzione della polizia si concentra in mOdo particolare sui furti in appartamento. Diversi , infatti, sono andati a segno negli ultimi giorni specialmente in aree periferiche, altri sono stati sventati dalle volanti grazie alle segnalazioni al 112.

Controllate e identifichate persone e veicoli nelle aree maggiormente affollate e nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. Nel dettaglio, sono stati eseguiti posti di controllo e osservazione ad alta visibilità lungo le arterie principali di accesso e di deflusso cittadino, nelle aree contigue ai centri commerciali e nelle aree cittadine più periferiche.

Controllati anche 3 esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, 30 veicoli mentre sono state 75 le persone identificate. Tra queste 21 pregiudicati (perlopiù per reati contro il patrimonio e la persona). Per quattro di questi, residenti fuori Fabriano e la provincia di Ancona, vista la presenza in città non giustificata da legittimi motivi, verrà proposta al Questore di Ancona la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per tre anni.