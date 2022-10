«Stiamo facendo un giro in centro», la loro presenza in città è sospetta e finiscono nei guai

FABRIANO - Quando gli agenti di polizia li hanno fermati nei pressi di un bar del centro hanno giustificato la loro presenza dicendo di essere in città per trascorrere una serata in compagnia. I due però, residenti in un Comune limitrofo, avevano precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di arnesi da scasso.

Proprio per questo la loro presenza sarà valutata dal questore di Ancona per l'eventuale emissione di un foglio di via obbligatorio dalla città.