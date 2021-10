Nella casa si spaccia eroina, scatta il blitz della polizia: doppio arresto

Nell'appartamento si spaccia eroina: la polizia entra e arresta due persone. Ieri sera (15 ottobre) gli agenti delle Volanti hanno fermato in via Pesaro un ragazzo che camminava per strada con fare sospetto. Una volta controllato hanno scoperto essere in possesso di due grammi e mezzo di eroina. La droga era stata acquistata poco prima in un appartamento lì vicino.

Raggiunta l'abitazione è scattata la perquisizione domiciliare. Grazie al fiuto dei cani antidroga Imperator e Margot la polizia ha scoperto altri 14 grammi di eroina e cinque boccette di metadone. Parte della droga è stata ritrovata in strada perché i due, nel tentativo di farla franca, l'avevano gettata dalla finestra. A finire nei guai due fidanzati, un 22enne tunisino e una 33enne anconetana, arrestati e portati in questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà i due con l'obbligo di firma.