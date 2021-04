Oltre mezzo etto di cocaina pura e 2600 euro in casa: arrestata coppia di spacciatori

Gli uomini dell'Antidroga della Squadra Mobile di Ancona ha arrestato nelle scorse ore due conviventi di origine albanese residenti ad Ancona, un uomo di 29 anni e una donna di 28 anni. I due erano stati visti ripetutamente spostarsi a bordo della loro auto nei pressi delle campagne di via della Ferrovia ed erano seguiti dagli agenti in borghese. I poliziotti della mobile avevano iniziato a pedinare l'auto, quando il conducente, giunto all’altezza di un distributore di carburante sulla statale 16, ha bruscamente fatto un'inversione del senso di marcia cercando di sfuggire ai controlli di polizia. Così è iniziato l'inseguimento. Gli agenti hanno accerchiato l'auto e i due sospettati sono stati bloccati sul ciglio della strada. Il 29enne nel frattempo si era chiuso dentro l'abitacolo rifiutandosi di uscire, tanto da costringere i poliziotti ad estrarlo a forza.

La ragazza poco prima era stata vista dagli uomini della mobile gettare la droga che teneva in auto fuori dal finestrino. Sul posto, infatti, sono stati recuperati tre involucri chiusi con nastro da pacchi ed una confezione in cellophane trasparente di cocaina. I poliziotti hanno eseguito la perquisizione domiciliare a casa dei due e hanno scoperto in tutto oltre mezzo etto di cocaina purissima e 2600 euro in contanti ritenuto il provento dell’attività delittuosa anche a fronte del fatto che entrambi non svolgono nessuna attività lavorativa. La coppia è stata arrestata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, collocati agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

