FABRIANO - Fa cadere oggetti a terra e trascina sedie e tavoli per disturbare la vicina di casa. Quest'ultima sale al piano di sopra per farla smettere ma viene aggredita e finisce in ospedale. E' questo quanto successo nei giorni scorsi in un appartamento di Fabriano. Le relazioni tese tra due famiglie del condominio hanno raggiunto il culmine quando una delle due, stanca del costante disturbo proveniente dall'appartamento soprastante, ha deciso di intervenire. La presenza di un anziano con gravi problemi di salute nel nucleo familiare ha spinto una donna di 38 anni a salire al piano superiore per tentare di mediare la situazione. Tuttavia, il confronto si è rapidamente trasformato in un'escalation di ingiurie e minacce da parte della vicina, una donna di 51 anni. Nonostante i tentativi di dialogo, la discussione è degenerata in una violenta aggressione fisica, con la 51enne che ha prima spinto e poi afferrato per il collo la vicina, costringendo gli altri condomini a intervenire per separarle.

Le conseguenze dell'aggressione e le azioni delle autorità

L'aggressione ha lasciato segni fisici e emotivi sulla vittima, che ha riportato dolore al collo e alle braccia, oltre a un forte stato di agitazione. Dopo essere stata medicata in ospedale e ricevere una prognosi di 10 giorni, la donna ha deciso di denunciare l'accaduto presso il Commissariato di Polizia cittadino. Le autorità hanno preso seri provvedimenti nei confronti della aggressore, denunciandola per ingiuria, minaccia e lesioni volontarie. Dopo un'approfondita istruttoria, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso un provvedimento di prevenzione, notificando all'aggressore un avviso orale. Tale avviso, una misura cautelare della Pubblica Sicurezza, avverte la destinataria che è sotto osservazione speciale e che comportamenti futuri potrebbero portare a misure più severe, come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.