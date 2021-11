Non rispetta le normative anti Covid: la discoteca deve chiudere

La squadra amministrativa e di sicurezza della polizia Amministrativa della questura ha notificato questa mattina (16 novembre) un provvedimento di chiusura per cinque giorni lavorativi della discoteca Noir di Jesi.

Sabato notte gli agenti hanno controllato il locale di via del Molino e avrebbero accertato che sia i clienti, circa 200, che i baristi erano sprovvisti di mascherine. Il titolare è stato quindi multato per violazione delle norme anti Covid-19 per una somma di 400 euro ed è stata disposta la chiusura di 5 giorni lavorativi.

E’ scattata la sanzione anche per un addetto alla sicurezza che avrebbe prestato servizio all’ingresso del locale senza essere iscritto nell’apposito elenco prefettizio. Dovrà pagare una somma di 1600 euro. La stessa sanzione è stata elevata nei confronti del titolare del locale, come prevede la normativa di settore.