Eroina ne pacchetto di sigarette, in due sul motorino con le luci spente: controlli e denunce della polizia

ANCONA - Tenta di nascondersi dietro a un muretto all'arrivo della polizia, lascia cadere una siringa da insulina. Al momento del controllo ha consegnato lui stesso un pacco di sigarette con all’interno 2 involucri di plastica contenenti eroina. L'uomo, 36enne, ha dichiarato di tenerla per uso personale ed è stato sanzionato. Era anche destinatario di un foglio di via obbligatorio.

In via XXIX Settembre i poliziotti hanno fermato un ciclomotore con le luci spente e con due persone a bordo. Il passeggero non indossava il casco di protezione. Uno dei due è stato denunciato perché, al momento del controllo, non aveva il permesso di soggiorno.