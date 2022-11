Sorpreso dal controllo della polizia, inizia a tremare: non poteva stare ad Ancona

ANCONA - Sorpreso dal controllo della polizia, ha iniziato a parlare con voce tremolante. Dai controlli, il 35enne chiaravallese è risultato gravato da un divieto di ritorno ad Ancona. Era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Per lui è scattata la denuncia.



I controlli hanno interessato anche piazza Roma: identificati 15 giovani particolarmente vivaci, ma non al punto da creare criticità per la sicurezza pubblica.