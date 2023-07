Si rifiutano di pagare il conto, tensione tra tassista e clienti: deve intervenire la polizia

ANCONA - La polizia di Ancona è dovuta intervenire ieri pomeriggio in zona Grazie a seguito della segnalazione di un tassista. L'uomo ha riferito agli agenti che due clienti avevano rifiutavano di pagare la corsa effettuata. Identificati i soggetti, peruviani, i poliziotti sono riusciti a ripristinare la calma tra il tassista ed i suoi clienti.

Sempre ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in Piazza Roma per una donna distesa a terra in evidente difficoltà. Giunti sul posto la donna ha raccontato agli agenti di essere solo stanca e per tanto è stata invitata a rientrare presso la sua abitazione.