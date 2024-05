Caos in ospedale, donna si rifiuta di lasciare il nosocomio. Su di lei un foglio di via dalla città per 2 anni

JESI - Momenti di tensione nelle scorse ore presso la portineria dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Quando gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto hanno trovato una 44enne di nazionalità nigeriana che si stava rifiutando di lasciare l'ospedale.

Gli agenti l'hanno identificata scoprendo che la donna era in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa quando è emerso che la donna era destinataria di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Jesi per due anni, emesso dal Questore di Ancona e ancora in vigore. La donna, già nota alle autorità per le molteplici violazioni commesse e segnalate nelle settimane precedenti, è senza fissa dimora e ha rifiutato qualsiasi forma di sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del comune di Jesi. Di fronte a questa situazione, gli agenti hanno dovuto allontanarla dal luogo e denunciarla per la violazione continuata del divieto di ritorno, intimandole di lasciare immediatamente il Comune.