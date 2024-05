Caos in ospedale, donna si rifiuta di uscire. Era stata allontanata per 2 anni: scatta la denuncia

JESI - Viola il divieto di ritorno in città e viene denunciata. A finire nei guai, nelle scorse ore, una donna nigeriana di 44 anni che è stata rintracciata presso la portineria dell'ospedale Carlo Urbani mentre si rifiutava di uscire dal nosocomio. Sul posto sono dovuti intervenire i poliziotti che l'hanno identificata, scoprendo che su di lei esisteva un foglio di via obbligatorio dal Comune di Jesi della durata di due anni.

La 44enne già in passato aveva violato il divieto di ritorno a Jesi. Per questo è stata di nuovo allontanata e poi denunciata per l'ennesima violazione. Su di lei sono in corso valutazioni sulla permanenza dei requisiti richiesti per il permesso di soggiorno nel territorio nazionale.