La polizia fa beneficenza: donati alla Caritas i prodotti sequestrati

il commissariato della Polizia di Fabriano, a seguito di un importante sequestro, ha donato la merce alla Caritas diocesana. Si tratta di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale distribuiti presso l’Emporio della Carità-Papa Francesco di Fabriano.

«Al Commissariato - si legge nella nota della Caritas - va rivolto, da parte nostra, un doppio ringraziamento. In primo luogo per il gesto compiuto. Donandoci tali prodotti abbiamo realizzato ciò che san Paolo esortava alla sua comunità: fuggire il male e operare costantemente il bene; in questo caso trasformando un'opera di male in bene. Il secondo motivo per ringraziare consiste nella continua collaborazione esistente tra la Caritas e le forze dell'ordine, in generale, che ci permette, in rete, di attuare azioni volte alla costruzione del bene comune».