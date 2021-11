Senza biglietto né documenti, scompiglio sul bus: arriva la polizia

Non ha il biglietto, crea scompiglio sull’autobus quando il personale gli ha chiesto le generalità. Sul mezzo della linea N, ieri tra Ancona e Osimo, è dovuta intervenire la polizia.

L’uomo, nigeriano, si è calmato solo alla vista degli agenti. Non essendo però in grado di fornire documenti validi è stato accompagnato in questura. Già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello stato e per interruzione di servizio pubblico. Gli è anche stato notificato un provvedimento di espulsione. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa «La sicurezza del trasporto urbano costituisce una priorità per consentire a studenti, anziani e famiglie, che spesso si muovono sui mezzi pubblici, di poterne usufruire senza pericoli o timori». (Foto di repertorio)