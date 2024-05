Sono socialmente pericolosi, due stranieri accompagnati in aeroporto per il rimpatrio

ANCONA - Sono due i rimpatri effettuati questa settimana dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona. Si tratta di un cittadino nigeriano e di un cittadino bengalese entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Il nigeriano classe 94' annovera tra i sui precedenti di polizia una resistenza a Pubblicl Ufficiale e diverse violazioni di provvedimenti dati dall'autorità. Già gravato da una precedente espulsione, nei giorni scorsi è rientrato in Italia, venendo perciò condannato ad 8 mesi di reclusione. Irregolare sul territorio, è stato accompagnato in frontiera per il successivo rimpatrio in Nigeria.

E' di quale giorno fa invece il secondo rimpatrio effettuato nei confronti di un cittadino bengalese, irregolare sul territorio, accompagnato dai poliziotti della Questura presso l'aeroporto di Milano Malpensa con direzione Dhaka.