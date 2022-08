Lei occupa abusivamente una casa, lui è sempre ubriaco ed infastidisce i residenti: coppia anconetana nei guai

ANCONA - SLa polizia è dovuta intervenire ieri sera in via Circumvallazione per una lite tra ex fidanzati.ul posto sono stati rintracciati due soggetti, un uomo ed una donna, entrambi anconetani di circa 40anni e noti alle Forze dell’Ordine. I due, completamente ubriachi, sono stati sorpresi mentre litigavano per questioni affettive e di gelosia.

Nei confronti dell’uomo, residente a Falconara e disoccupato, già nei guai in passato perchè sorpreso ad infastidire i residenti dell’immobile abusivamente occupato dall'ex compagna, è stato emesso un foglio di via obbligatorio. Per due anni, trattandosi di un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, non potrà entrare ad Ancona.