Rapina, violenza privata e lesioni: due stranieri espulsi dalla città di Ancona

In pochi giorni, la Polizia di Ancona ha dato esecuzione a due decreti di espulsione emessi dal Prefetto, accompagnando i due cittadini extracomunitari al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza. Il primo caso risale al 22 aprile, quando è stato accompagnato al CPR un cittadino nigeriano di 43 anni, già destinatario di un diniego da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale, con obbligo di rimpatrio. Quest'uomo è noto per aver commesso reati come lesioni personali e varie violazioni delle norme sull'immigrazione.

Oggi, invece, è stato eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino ecuadoriano di 29 anni, con un lungo elenco di precedenti penali. Quest'uomo è già stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per rapina e ha precedenti per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. È anche soggetto a una misura di prevenzione emessa dal Questore di Ancona.