Si schianta contro una colonnina poi scende scalzo e si mette a camminare in mezzo alla strada

ANCONA - Nella scorsa notte, intorno alle ore 4.00, la Polizia è intervenuta nei pressi di via Filonzi a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in stato confusionale che camminava scalzo lungo la strada.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo, hanno intercettato l'uomo che, effettivamente, si trovava senza scarpe e indossava una maglietta parzialmente bagnata. In evidente stato di alterazione psicofisica, l'individuo ha dichiarato di non ricordare come fosse arrivato lì e di non avere documenti con sé. Inoltre, teneva in mano una targa prova appartenente a un veicolo. L'uomo è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, dove è stato identificato come un cittadino rumeno di circa 28 anni. Nelle sue tasche è stata trovata una chiave d'auto, la quale ha portato gli agenti a rintracciare il veicolo nei pressi di un'area di servizio. L'auto, priva di targa e copertura assicurativa, risultava incidentata, presumibilmente a causa di un urto contro una colonnina di benzina presente nell'area di servizio.

Interrogato sul motivo per cui l'auto fosse stata abbandonata in un luogo diverso rispetto a dove era stato trovato, e sul perché fosse in possesso della targa prova e della chiave del veicolo, l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni, affermando di non ricordare nulla. Gli accertamenti hanno rivelato che il veicolo era stato sequestrato dalla Polizia in una città della Puglia nel 2022. Vista la situazione di alterazione psicofisica dell'uomo, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale sanitario, che lo ha trasportato presso il locale ospedale per le cure necessarie. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e la provenienza del veicolo, mentre l'uomo rimane sotto osservazione medica.