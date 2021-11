Incidenti in aumento e adolescenti sott'occhio: il report della Polizia locale

La Polizia Locale di Osimo ha presentato il report 2021. I controlli relativi alla sicurezza stradale hanno portato a sottoporre 300 veicoli a sequestro e fermo amministrativo. In tutto il 2020 erano stati 99. In un caso è stato scoperto che un veicolo circolava con targa non propria. Il controllo ha portato a sanzionare anche 609 conducenti (97 erano stati nel 2020) che circolavano nel territorio osimano senza la revisione periodica mentre 24 cittadini circolavano con la patente di guida revocata o mai conseguita. Restituiti ai legittimi proprietari anche due veicoli rubati.

In aumento anche il trend degli incidenti stradali che la polizia locale ha rilevato in tutto il territorio osimano, 97 dall’inizio dell’anno. Sotto il coordinamento del commissariato e come disposto dalla Questura sono stati svolti diversi servizi congiunti con la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri per il controllo del centro storico con particolare attenzione agli adolescenti. Diversi anche gli accertamenti sul fronte della tutela ambientale che hanno portato ad effettuare 201 sopralluoghi, di cui 3 di questi hanno portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria mentre sono 16 le violazione dei regolamenti comunali e 11 violazioni di leggi regionali.