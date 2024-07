Poliambulatorio di Collemarino, il comitato al direttore Mazzieri: «Le sue risposte non ci soddisfano»

ANCONA – Poliambulatorio di Collemarino. Continua la preoccupazione dei residenti che temono prima o poi la chiusura dell’importante presidio sanitario. Paure che aumentano ogni qual volta un’unità chiude o qualche membro del personale viene trasferito senza essere rimpiazzato. Oggi il Comitato per la tutela dei servizi sanitari territoriali Ancona nord ha scelto di risponde al dottor Massimo Mazzieri, direttore socio sanitario dell’Ast di Ancona, il quale giorni fa aveva definito «legittime ma esagerate» le preoccupazioni dei residenti. Aggiungendo a ciò che «la struttura non chiuderà, l’unità persa verrà ripristinata appena possibile, il servizio prelievi è solo ridotto e la manifestazione di interesse per la ricerca di una nuova sede è anticipata a questo mese».

Ebbene per il comitato le spiegazioni del direttore «non appaiono convincenti, in quanto incongrue con la oggettiva realtà dei fatti». Anzitutto, sempre secondo loro «È di conoscenza comune che la manifestazione di interesse per la nuova sede sia una pura e semplice indagine di mercato che la Ast dispone con procedure di legge e tempistiche precise. La riteniamo una risposta inadeguata che invece di rassicurare, un po’ preoccupa». Queste ultime, cioè le preoccupazioni, sono qui elencate: «La sede reperita sul libero mercato potrebbe necessitare di interventi di adeguamento degli spazi interni e di accesso, nonché di lavori di manutenzione. Tutti aspetti da mettere in conto sia sul piano dei costi che del tempo necessario ai lavori. Perché continuare a rivolgersi al libero mercato quando a Collemarino esistono spazi pubblici di notevoli dimensioni, inutilizzati da tempo, quali l’ex biblioteca e gli ex mercati nord e sud che il Comune si sarebbe già dichiarato disponibile a concedere? E che superfici si cercano? Per la ricerca della nuova sede, è necessario avere una visione futura individuando in Collemarino la allocazione di tale servizio denominato casa di comunità hub».

Cambiando argomento e rivolgendosi al personale, il comitato costituitosi ritiene invece che «il trasferimento dell’unità di personale che si occupava del servizio prelievi tre volte la settimana e del Cup, trasferito al Cot… è bene ricordare come i 15 Cot inaugurati il primo luglio fanno parte di quel riassetto della sanità territoriale previsto sin dal 2022. Quindi a rigore di una modifica strutturale della sanità territoriale. Però perché creare 15 Cot quando in questo momento non esistono sul territorio le strutture che essi dovrebbero coordinare? E perché per organizzare l’organico della Cot di Ancona ex Crass si è dovuto sguarnire un servizio come quello prelievi della sua unità infermieristica? E come mai l’Ast non ha ancora fornito al comitato il documento amministrativo che dispone la riorganizzazione dei servizi a Collemarino provvisto della motivazione che tutti i provvedimenti amministrativi devono contenere? E come e quando verrà reintegrato il servizio prelievi?».

Infine, sull’intermittenza del servizio di fisioterapia e sull’Umea, gli appartenenti al comitato sostengono che «il servizio non manca sporadicamente, ma in maniera cronica».