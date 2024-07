Poliambulatorio di Collemarino, il Movimento 5 Stelle chiede che «l'amministrazione comunale ne sia garante»

ANCONA – Anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona prende posizione sul poliambulatorio di Collemarino e la sua complicata vicenda, in cui l’Ast garantisce da mesi che questo non verrà chiuso, mentre i residenti non si fidano e temono che prima o poi l’intera struttura possa sparire. Per la precisione, il M5S chiede che l’amministrazione comunale sia garante nella vicenda, facendosi cioè sentire in sede Ast.

«Nel quartiere di Collemarino – inizia così il comunicato - la preoccupazione cresce tra i cittadini riguardo la situazione del poliambulatorio locale. Dopo mesi di incertezza e mancanza di chiarezza sul futuro della struttura, i residenti si sono mobilitati per chiedere un impegno concreto da parte dell'amministrazione comunale. Il Movimento 5 Stelle di Ancona appoggia la richiesta dei cittadini, sosterrà una loro eventuale mobilitazione ed esprime la necessità che l'amministrazione sia garante del poliambulatorio di Collemarino, assicurando la continuità dei servizi sanitari essenziali per la popolazione. È fondamentale – proseguono - che tale struttura continui a svolgere il suo ruolo di presidio sanitario per la comunità locale» e per questo «l'amministrazione deve assumersi la responsabilità di sostentare la piena operatività ed assicurare ai residenti l'accesso a cure e servizi di qualità. La richiesta di maggiore impegno da parte delle istituzioni locali è supportata dalla mobilitazione e dall'unità degli abitanti del quartiere, che vedono nel poliambulatorio un punto di riferimento essenziale per la propria salute e benessere e che potrebbero portare a un cambiamento positivo nella sua gestione e nel suo futuro. L'attenzione sulla questione rimane e la speranza è che l'unità e la partecipazione attiva dei cittadini possano portare a una soluzione condivisa e soddisfacente per tutti».