Poliambulatorio, affitto rinnovato per un solo anno. Cittadini avviano petizione contro la chiusura

ANCONA – È arrivata già a 500 firme una petizione indetta da un comitato spontaneo di cittadini che si sta battendo per evitare la chiusura del poliambulatorio di Collemarino, in via Ricci. La struttura infatti, dopo i primi allarmi portati anche all’attenzione del consiglio comunale, a gennaio scorso, ha avuto un rinnovo di contratto di affitto ma solo per un anno. Questo fa temere che trascorsi 12 mesi il problema chiusura si ripresenterà. I residenti del quartiere, allargati anche a Palombina, non ci stanno e per scongiurare la chiusura hanno indetto una raccolta firme che presenteranno al sindaco Daniele Silvetti e al direttore generale dell’Ast di Ancona Giovanni Stroppa. “No alla chiusura del presidio sanitario di Collemarino-Palombina, sì ad una reale sanità del territorio”. Questo lo slogan della petizione che è possibile firmare in diverse attività commerciali del quartiere (tra queste il forno Taccalite) oltre che al centro Auser di via Volta.

Per fare il punto della situazione è stata organizzata una assemblea pubblica che si terrà il 30 maggio nei locali dell'Auser di Collemarino. Interverranno Luigi Fiordelmondo, medico di medicina generale in quiescenza, la dottoressa Patrizia Talevi fisioterapista e l'avvocato Mariella Grippo. L'appuntamento è per le 18 e si parlerà della difesa dei servizi sociosanitari del territorio. Il poliambulatorio di Collemarino ha erogato molteplici servizi ai residenti, è sede di medici di base, fisioterapisti, centro prelievi ma nell'ultimo decennio ha visto diminuire le prestazioni. È un servizio utile soprattutto per molti anziani che fanno fatica a spostarsi.