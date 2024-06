Poliambulatorio a rischio chiusura, nasce un comitato per difendere il presidio sanitario

ANCONA - Un comitato cittadino per evitare che Collemarino e Palombina perdano il poliambulatorio di via Ricci. Dopo la petizione, indetta per salvare il presidio sanitario da una possibile chiusura (c’è stata infatti la proroga del contratto di affitto per un solo anno, senza garanzie di una nuova sede trascorsi i 12 mesi), i residenti daranno vita ad un comitato con tanto di statuto e carte in regola per portare all’attenzione di Comune e azienda sanitaria le esigenze dei due quartieri. La decisione di istituire un comitato è stata presa nell’assemblea indetta giovedì scorso al centro Auser di Collemarino dove hanno partecipato anche un legale, l'avvocato Mariella Grippo, e ha riunito molti cittadini.

Il comitato di cittadini che prenderà forma nei prossimi giorni servirà non solo a non far chiudere il poliambulatorio ma anche ad ampliare la sua funzione come casa della salute, con più servizi medici, come prevede anche il piano sanitario regionale. Intanto la petizione ha raggiunto quasi le mille firme. La raccolta va avanti anche in questi giorni. Si può firmare in varie attività commerciali del quartiere come la sede Auser di Collemarino nelle edicole e al forno Taccalite in via Ricci 28.