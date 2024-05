In stazione con la droga, ma il fiuto di Kara non perdona: giovane nei guai

ANCONA- L’infallibile fiuto di Kara non lascio scampo. Durane un controllo della Polfer alla stazione di Ancona, il cane antidroga della Questura ha scovato addosso ad un 26enne straniero una bustina di cellophane contenente 6,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide. Per il giovane è scattata la sanzione amministrativa, mentre la droga è stata sequestrata.

Il controllo è avvenuto nell’ambito dei servizi “Alto Impatto” disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza al fine di contrastare la presenza illegale sul territorio di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati, nonché di impedire atti di vandalismo ai danni dei convogli lasciati in sosta negli scali. Nella stazione di Ancona, gli uomini della Polizia Ferroviaria in collaborazione con le unità cinofile della locale Questura, hanno potenziato i controlli straordinari dei viaggiatori in arrivo ed in partenza.