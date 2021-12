Degrado al Poggio, gli assessori: «Lì un occhio importante», ma FdI attacca

Il Consigliere regionale e comunale di FdI Marco Ausili ha discusso oggi in Consiglio Comunale una interrogazione urgente sulla situazione del Poggio di Ancona: «Abbiamo fatto emergere – spiega Ausili – come il centro storico del Poggio non compaia mai nelle Programmazioni Triennali dei Lavori Pubblici tra 2018 e 2023, ovvero negli anni di questa Amministrazione Mancinelli, se non per interventi minimi. Restano in stato di preoccupante abbandono l’area dell’ex scuola, la copertura della casa del medico, il lavatoio e il relativo sentiero, gli asfalti delle strade, le mura di contenimento dei giardini, mentre risulta scomparsa da anni la cancellata storica che introduce al sito dedicato alla memoria dei Caduti della I Guerra Mondiale. Il Comune non comprende il grande potenziale del Poggio di Ancona, che invece dovrebbe essere una ricca e meravigliosa parte integrante del grande attrattore turistico rappresentato dal Conero e dalla sua Riviera. Comprendiamo il disagio degli abitanti del posto e cerchiamo di farne tesoro per proporre, a chi governerà la città dopo la presente Amministrazione, una necessaria proporzionalità negli investimenti tra Centro e Frazioni, proporzionalità ad ora inesistente a tutto svantaggio delle nostre Frazioni».

Manarini e Foresi

All'interrogazione di Ausili hanno risposto gli assessori Stefano Foresi e Paolo Manarini. Quest'ultimo ha fatto il punto su ciò che è già stato fatto e sugli interventi in programma: «Già nel 2018-2019 abbiamo fatto l'interevento di ristrutturazione della casa dottore (ci sono infiltrazioni, ma i lavori sono già stati dati in affidamento, ndr). Nel programma 2022-2024 abbiamo inserito un intervento di 300mila euro per fare il nuovo colombario e l'ampliamento cimitero, in quel caso servirà anche un esproprio. Sulla sicurezza stradale abbiamo sistemato il primo tratto che va tra Poggio e Camerano, 800 metri quadrati. A primavera verrà completato l'intervento in centro abitato tra la stazione dei carabinieri e la chiesa per 1800 metri quadrati».

«I tagli dell'erba sono tutti programmati per il 2022. Verrà anche riqualificata l'illuminazione con impianti a led. Con il ctp8 siamo in contatto con la Provincia per l'installazione del semaforo all'incrocio tra la Gradina e via del Conero. In estate ci sarà l'ordinanza di divieto di parcheggio per il camper nell'area del cimitero. Sul Poggio, come nelle altre Frazioni, abbiamo un occhio importante».