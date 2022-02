Gestione del Pnrr, Saltamartini si sfoga e replica alle accuse: «Ho ereditato solo macerie»

ANCONA - «Sulla sanità abbiamo ereditato gravi macerie dalle precedenti gestioni». Lo dice l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini che, rispondendo in Aula ad una interrogazione del dem Fabrizio Cesetti sulla Potes di Montegiorgio, si sfoga e replica indirettamente anche alle accuse che gli stanno piovendo addosso in queste settimane sulla gestione dei fondi del Pnrr e, più in generale, della sanità marchigiana.

Un intervento molto duro. «Non sono stati formati negli ultimi 10 anni i medici necessari per garantire la continuità assistenziale, i medici di famiglia, i medici del 118 ed i medici del Pronto Soccorso- attacca Saltamartini- Qui c'è una precisa responsabilità perché per 10 anni non sono stati formati i medici. Non ci sono stati i corsi di specializzazione. I nostri ospedali sono tutti privi di idoneità sismica e antincendio e non è l'assessore o il Pnrr che interviene su delle macerie così gravi. Se volete riportare ogni martedì le vostre interrogazioni, per riportare il contrario della verità, noi saremo qui a rispondere perché non ci faremo intimidire». Saltamartini conclude il suo intervento con un riferimento suoi progetti del Pnrr da rivedere perché prevedono interventi di adeguamento antincendio che non rientrano tra quelli finanziabili dal Piano. «Questa maggioranza amplia i servizi del sistema sanitario e non li diminuisce: sono state le precedenti legislature a chiudere gli ospedali- conclude Saltamartini- I progetti del Pnrr li hanno fatti i tecnici, io sono organo di indirizzo politico».