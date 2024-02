Due pitbull si azzannano sulla spiaggia di Falconara, un ragazzo interviene per dividerli e resta ferito al dito di una mano. Paura nel pomeriggio per il 24enne, proprietario di uno dei due cani, portato al pronto soccorso dalla Croce Gialla. Solo spavento, invece, per l'altro proprietario, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.