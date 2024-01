Vigili armati, c'è chi dice no: «Le pistole? Servono solo in guerra»

ANCONA - Armi agli agenti di Polizia Locale, il Consiglio comunale dice sì ma in città c’è il fronte del “no”. Al mercato del Piano (VIDEO) alcuni commercianti e clienti bocciano le future dotazioni al corpo. «Le armi servono solo per fare la guerra, e noi siamo per la pace», spiega un cliente all’interno della struttura coperta. «Magari il taser sì, ma la pistola mi sembra un po’ troppo», sostiene la donna che lo accompagna. C’è chi si esprime solamente scuotendo la testa, altri che scelgono di non parlare.

Il Corpo della Polizia locale sarà dotato di una calibro 9 non parabellum, ogni agente avrà un’arma individuale della quale sarà responsabile. Potrà essere utilizzata sono nei casi consentiti dalla legge con perizia e professionalità, al termine del periodo di formazione e addestramento. Il regolamento prevede una visita medica e una verifica psicoattitudinale ogni 5 anni. Passaggi che però non sembrano convincere: nell'immaginario di chi sceglie di parlare c'è l'agente con in mano una pistola: «Il rischio è che la pistola poi la usi anche il malvivente» è uno dei commenti della piazza. C’è poi chi sostiene di più la certezza (e rapidità) della pena per chi sbaglia: «Pistole? Piuttosto occorre che chi viene preso paghi con certezza e tempi celeri».