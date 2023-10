Pistole dal finestrino come Gomorra, mirando ai passanti. Due giovanissimi a processo per minacce

JESI – Sfrecciavano a bordo di una Fiat Multipla, per le vie del centro, con i finestrini abbassati e le pistole puntate sulla strada, contro i passanti. Un gioco stupido, per emulare la serie televisiva Gomorra, che ora ha portato a processo due dei tre occupanti della vettura. Sono un bengalese di 25 anni, residente a Jesi, e un campano di 24 anni, residente a Cingoli, entrambi accusati di minacce aggravate. Il 31 gennaio del 2018 erano stati notati in via Zara. Una bambina che si trovava in un'auto con il padre aveva notato i finestrini abbassati ed era scoppiata a piangere indicando al papà le pistole che spuntavano fuori. L'uomo si era annotato il numero di targa e aveva chiamato la polizia. Poco dopo la vettura era stata intercettata al parcheggio del McDonald's.

C'erano anche gli occupanti con le due pistole, una era rotta, senza il tappo rosso. Gli agenti le avevano sequestrate appurando che erano armi giocattolo. Con i due ragazzi c'era anche una minorenne. Scattò una denuncia per procurato allarme e minacce. Stando alle accuse i tre quel giorno avevano seminato il panico in mezza Jesi, spostandosi nella zona dei centri commerciali e puntando contro i passanti l'arma impugnata tipo gangster. Oggi dovevano essere sentiti in aula, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, ma l'udienza è stata rinviata al 19 giugno. Uno dei due imputati è irreperibile. Le direse sono affidate agli avvocati Roberto Marini ed Emanuela Ragni.