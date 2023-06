Choc in piazza Pertini, punta la pistola al volto di una donna: "Accompagnami in stazione"

ANCONA - Non ha neanche fatto in tempo a parcheggiare la sua Fiat 500 rossa quando un uomo le ha puntato una pistola in volto urlandole di accompagnarla in stazione. Choc nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2, in piazza Pertini. La vittima, un'anconetana di 47 anni, è riuscita a fuggire ed ha subito allertato il 112. Sul posto la polizia di Ancona che ha raccolto la sua testimonianza e si è messa sulle tracce dell'uomo. La 47enne, in forte stato di agitazione, è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Indagini in corso.