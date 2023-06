Suona ai campanelli delle case impugnando una pistola, ubriaco semina il panico

FALCONARA – In preda ai fumi dell'alcol ha iniziato a suonare ai campanelli delle abitazioni impugnando una pistola. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri a Castelferretti. In serata un 20enne si è aggirato per le vie, ubriaco e con in mano una pistola a gas senza il tappo rosso. L'arma sembrava vera ma in realtà era solo un giocattolo però ha preoccupato i cittadini che si sono messi al telefono a chiamare il 112. Una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Falconara è arrivata sul posto e ha raggiunto il giovane bloccandolo. E' stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Prima che i carabinieri lo prendessero il giovane ha tentato di fuggire ma è stato fermato nelle vie limitrofe. Lungo il tragitto percorso i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale una pistola a gas, priva di tappo rosso, lasciata su di un muro.