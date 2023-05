Lo minaccia con una pistola, poi lo sfregia con la bottiglia spezzata: arrestato

ANCONA - Lite per futili motivi, prima minaccia l'altro con una pistola poi spezza una bottiglie e lo ferisce alla guancia. A finire in carcere è un 34enne romeno, arrestato dalla squadra Mobile di Ancona per le lesioni provocate a un 30enne italiano lo scorso 8 gennaio. La ferita era stata giudicata guaribile in 61 giorni. Un complice dell'aggressore, denunciato, aveva minacciato la stessa vittima con un coltello.