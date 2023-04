Tensione dopo il match di pallanuoto, polizia alla piscina del Passetto

ANCONA - Tensione a fine match alla piscina del Passetto. Il diverbio dopo la partita di pallanuoto tra Osimo Pilates e Rapallo ha visto coinvolto parte del pubblico e la squadra ospite.E' stata la polizia a sedare gli animi e permettere ai giocatori di riprendere i propri mezzi per il rientro a casa. E' in corso di valutazione l'eventuale presenza di presupposti per misure di prevenzione.



Durante la notte, le squadre Volanti sono state impegnate anche per aalcune tensioni in famiglia e liti in esercizi pubblici. In particolare, presso un bowling ed in in bar, in Via Flaminia. In questi ultimi interventi, il litigio é avvenuto per futili motivi arrivando alle vie di fatto, ma l'intervento degli agenti ha evitato ulteriori conseguenze.