Prevenzione incendi e difformità sull'uso dell'impianto: chiusa la piscina del Passetto. Stop (per lavori) anche per Ponterosso

ANCONA – Difformità sull’uso dell’impianto sportivo e problema nel procedimento per il certificato di prevenzione incendi della struttura: chiusa temporaneamente la piscina del Passetto. Stop, ma per lavori, anche per quella di Ponterosso. A chiederne conto è stato il consigliere di Altra Idea di Città, Francesco Rubini, oggi in consiglio comunale.

Il Passetto

«Nel corso di una verifica ispettiva della questura per uno scontro tra tifoserie non di Ancona, è emerso anche da parte dei vigili del fuoco che c’erano delle difformità in particolare rispetto alle normative sul pubblico spettacolo- ha spiegato l’assessore con delega agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli- la vasca principale da 33 metri era coperta con un pallone pressostatico che non poteva contenere più di 50 persone contemporaneamente». Non solo: «Se fosse solo questo, le squadre avrebbero potuto comunque giocare a porte chiuse, ma c’è l’altro problema del mancato perfezionamento della procedura per assicurare il CPI della struttura». La società ha già presentato un nuovo progetto per sanare quanto emerso per opi procedere con i lavori di adeguamento.

Ponterosso

Chiusa anche la piscina di Ponterosso. In questo caso l’impianto necessitava di una ristrutturazione, inizialmente solo parziale. Poi, spiega sempre Berardinelli, sono stati previsti ulteriori impegni di spesa per lavori come l’innalzamento della profondità della vasca piccola, l’efficentamento energetico e una nuova tribuna da 100 posti (150mila euro) per permettere lo svolgimento di gare con pubblico. Sarà tuttavia sistemato anche l’esterno, con il rifacimento dei marciapiedi e lo sfalcio del verde. «Sarà un gioiellino» h concluso l’assessore.