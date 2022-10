Investe una donna e scappa, si stringe il cerchio intorno al pirata della strada

FALCONARA - Potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere l’automobilista che, nella mattinata di martedì 18 ottobre, tra le 9 e le 9.30, ha investito una donna di 87 anni e si è allontanato come se nulla fosse accaduto. L’87enne, colpita mentre l’auto usciva in retromarcia da un parcheggio, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso dove è stata medicata. La prognosi è per ora di sette giorni. L’episodio è stato segnalato agli agenti della polizia locale di Falconara, che in pochi istanti hanno raggiunto il luogo dell’incidente, all’altezza del civico 24 di via Buozzi, per i rilievi e per raccogliere le prime testimonianze. Nella giornata di ieri, giovedì 20 ottobre, gli operatori hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona per individuare il veicolo e risalire all’identità della persona che in quel momento era al volante.

L'appello

La polizia locale rivolge un appello ai testimoni dell’incidente, che sono invitati a presentarsi al Comando per fornire ulteriori elementi utili all’identificazione. L’automobilista che si è allontanato rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione. Sono stati 161, da gennaio a metà ottobre di quest’anno, gli incidenti rilevati dagli agenti falconaresi lungo le strade cittadine, contro i 236 accaduti nell’intero 2021.

I controlli

Durante l’anno in corso, grazie all’intensificazione dei controlli di polizia stradale, la presenza costante della polizia locale di Falconara nelle zone considerate a rischio ha permesso di sanzionare i comportamenti più pericolosi e sono state già 300, circa una al giorno, le irregolarità contestate per divieto di svolta in corrispondenza del Penny Market o all’incrocio tra via La Costa e via Marconi. Hanno subito un’impennata, rispetto all’anno scorso, le sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: sono state 144 nel 2022, contro le 26 del 202. Sono stati 11 gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, contro i due nel 2021. Le sanzioni per l’uso di cellulari alla guida sono passate dalle 27 dell’intero 2021 alle 31 del 2022, quelle per la mancata revisione dei veicoli sono state 142 nel 2022 contro le 20 del 2021, quelle per la mancanza di assicurazione sono più che raddoppiate, passando da 47 del 2021 a 94 di quest’anno. Sono state punite anche le condotte particolarmente odiose come l’occupazione illegittima degli stalli per invalidi: sono state 94 nel 2021, 66 nell’anno in corso.