Prende male le misure e distrugge lo specchietto di un'auto, poi fugge: preso dalla Polizia

JESI - Altro incidente con veicolo che si allontana senza che il conducente rilasci le proprie generalità. È la sesta volta che accade dall’inizio dell’anno e in tutte le circostanze è sempre stato identificato e sanzionato dagli agenti chi si è reso protagonista di tale violazione al codice della strada.

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è registrato la scorsa settimana, quando una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in viale Verdi dopo la chiamata del proprietario di un’Audi lasciata in sosta ed il cui specchietto era stato danneggiato nottetempo da un’auto di passaggio. Gli agenti hanno notato sull'asfalto la calotta dello specchietto destro del veicolo che non si era fermato, dove era stata attaccata in modo artigianale una striscia rossa. E proprio tale elemento ha permesso di individuare il responsabile. Lunedì scorso, infatti, durante un pattugliamento in viale XXIV Maggio, agenti della Polizia Locale hanno individuato un’auto con lo specchietto destro fortemente danneggiato e il sinistro delle stesse fattezze di quello ritrovato sul luogo dell’incidente. Fermato il veicolo i poliziotti hanno sentito il conducente, un giovane jesino, che di fronte all’evidenza dei fatti ha ammesso l’accaduto. Di qui la sanzione prevista dal codice della strada e la comunicazione al danneggiato per il risarcimento da parte dell’assicurazione.