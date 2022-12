C'è la polizia, ma a lui non importa e fa pipì sul muro

ANCONA - C'è la polizia, ma lui non se ne cura e fà pipì sul muro. E' successo durante i controlli di ieri in corso Carlo Alberto. L'uomo, tunisino è stato sanzionato. Durante gli stessi controlli, intorno alle 21, gli agenti hanno notato un gruppo di personc che bevevano e ascoltavano musica a tutto volume. Alcuni di loro erano ubriachi e uno ha iniziato a inveire contro i poliziotti. E' stato sanzionato per ubriachezza molesta.