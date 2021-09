Decine di alberi e rami pericolanti: vigili del fuoco al lavoro

Giornata di super lavoro anche oggi per i vigili del fuoco. Dopo gli interventi effettuati ieri sera a causa del maltempo che si è abbattuto nell'anconetano, questa mattina i pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alberi e rami pericolanti.

Una cinquantina gli interventi svolti, in particolare nelle zone di Corinaldo, Ostra e Jesi. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.