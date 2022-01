I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19,30 a Senigallia in via Camposanto vecchio per una moto finita contro un pino caduto sulla sede stradale.

La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha soccorso il motociclista, in collaborazione con il personale del 118. Sono attualmente in corso le operazioni di rimozione della pianta dalla sede stradale.