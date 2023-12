«Qualcuno è entrato in casa» poi lancia dalla finestra oggetti ed arredi. Auto sfondata e scooter a terra

Pensava che qualcuno le fosse entrato in casa. Per questo, in un momento di scarsa lucidità, ha iniziato a lanciare dalla finestra ogni tipo di oggetto. E' quanto successo in mattinata in zona Pincio, ad Ancona. La donna, 55 anni, si è affacciata dal balcone lanciando in strada oggetti ed arredi di ogni genere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma il vetro di un'auto è stato sfondato ed uno scooter è stato danneggiato ed è caduto a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno preso in cura la 55enne e l'hanno trasportata per accertamenti all'ospedale di Torrette. Intervenuta anche l'automedica del 118.