Addio al prof. Pietro Germano, lo storico preside dell'Itis. Il cordoglio del sindaco Signorini

FALCONARA- Il mondo della scuola in lutto per la morte del prof. Pietro Germano, storico preside dell’Itis “Volterra” di Ancona. Falconarese, si è spento nella mattina del 31 ottobre. Alla guida dell’istituto di Torrette per 17 anni, dal 1983 al 2000, contribuì a far crescere la scuola e ad accompagnare nel percorso scolastico generazioni di studenti. Tra le tante iniziative, fu sua l’idea di creare il giornalino dell’istituto: “Il Volterra”. Su Facebook, il suo amico, il prof. Annibale Ubaldo Santarelli, lo ha voluto ricordare con un lungo post. «Conosceva come pochi il mondo della Scuola e aveva le competenze, le qualità e la voglia di incidere in esso con positiva concretezza. Il suo metodo/obbiettivo era agire affinché nell’Istituto tutto funzionasse al meglio, cosicché tutti (alunni, docenti, non docenti) vi “stessero bene” e, quindi, trovassero più facile crescere in modo globale. Da qui tutta una serie di iniziative in ambito didattico (“progetti” speciali, corsi nuovi…), nella razionalizzazione nell’uso degli spazi interni ed esterni (di studio, di consulenza, di svago) messi a disposizione dalla struttura scolastica, nel rapporto con le realtà sociali, culturali e produttive del territorio, nella invenzione e nella gestione di momenti ricreativi».

Anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha voluto esprimere il suo personale cordoglio. «Una persona estremamente competente che amava profondamente la scuola per la quale ha realizzato tanti progetti. Era appassionato allo stesso modo di cultura classica e di innovazione tecnologica e tra gli anni Ottanta e Novanta ha dato un contributo decisivo per migliorare la qualità dell’istruzione». Stefania Signorini conosceva bene il professor Germano: la moglie Gigliola è stata per anni una volontaria di San Vincenzo insieme a Elena Spadoni, la mamma del sindaco scomparsa nel dicembre 2021. «Pietro Germano era un uomo di profonda fede», continua il sindaco di Falconara, che aggiunge: «Le parole che mi disse quando vinsi il concorso di dirigente resteranno impresse nella mia memoria, perché dal suo discorso traspariva tutta la passione per la sua attività di insegnante e dirigente e la sincerità delle sue congratulazioni».