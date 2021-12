Un caso positivo, quarantena e Dad per la classe delle elementari

ANCONA - Quarantena fino al 16 dicembre per una classe delle elementari di Pietralacroce. Il provvedimento è scattato ieri dopo l’accertamento della positività di un’alunna (asintomatica) al tampone molecolare. Oggi dunque primo giorno di Dad per una quindicina di alunni.

«In considerazione del riscontro di un caso positivo che ha frequentato in presenza la classe fino al 06/12/2021- si legge nella comunicazione ufficiale alle famiglie- in ottemperanza a quanto stabilito nella Circolare Ministeriale 50079 del 03/11/2021, si comunica che tutti gli alunni frequentanti la classe in oggetto sono considerati in quarantena e quindi isolati, ove possibile e compatibilmente con l’età del soggetto, dai conviventi e da altri contatti familiari, a partire dal 06/12/2021 al 16/12/2021 compreso (10 giorni dall’ultimo contatto con caso positivo il 06/12/2021).Trascorso tale periodo potranno poi essere riammessi in comunità a condizione di avere l’esito negativo del tampone di fine quarantena».