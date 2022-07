Al parco con gli amici nasconde quasi quattro grammi di hashish nel borsello

ANCONA - Seduto ieri sera alle 20,30 con due amici su una panchina del parco tra via Scrima e via Pesaro (il Piccolo parco) con la droga nel borsello.

Aveva con sé tre dosi per un totale di 3,80 grammi di hashish e, alla vista della polizia, ha provato anche a disfarsi della borsa per evitare di essere pizzicato. Un somalo di 25 anni è stato però perquisito e scoperto dai poliziotti che stavano pattugliando la zona del Piano. I tre sono stati quindi identificati e il 25enne è stato sanzionato e segnalato in Prefettura come assuntore.