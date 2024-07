Piccioni e gabbiani ma quanti siete? Il sindaco vara un'ordinanza ad hoc per contenerne l'incremento

ANCONA – Per contrastare il numero sempre più crescente di piccioni e gabbiani, con tutte le relative problematiche che essi portano con sé, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha emanato ieri un’apposita ordinanza allo scopo di contenere soprattutto la dispersione di cibo e la nidificazione, individuati come i due principali fattori del loro continuo aumento. Nell’atto si legge di come piccioni e gabbiani costituiscano un serio rischio di natura igienico-sanitaria, dato che il guano e il materiale organico possono diventare veicolo di malattie, soprattutto tra bambini e soggetti fragili. Non solo, questi sono visti anche come possibile causa di danni in edifici storici, del patrimonio comunale e nei condomini privati, vista l’alta percentuale di acido presente sempre nei loro liquami. A ciò si aggiunge, sempre leggendo la delibera, l’abitudine di molti cittadini a dare loro del cibo, di fatto attirandoli. Un fattore che unito alla dispersione alimentare moltiplica il tutto.

E così il Comune, nonostante i controlli specifici che già fa di suo, ha deciso di agire sulle loro risorse alimentari e sui siti di nidificazione ordinando a tutti i cittadini di non nutrire in alcuna maniera questi animali con nessun cibo, impedire la loro sosta abituale o permanente su balconi, terrazzi o tetti attraverso l’installazione di griglie, reti e dissuasori non cruenti. I cittadini sono inoltre chiamati a controllare meglio l’integrità dei contenitori dei rifiuti e provvedere a proprie spese alla disinfezione periodica di locali, cortili e anfratti dove piccioni e gabbiani hanno nidificato o lasciato i propri bisogni corporei. L’invito risulta esteso ai titolari o responsabili di strutture sanitarie, ai concessionari di aree pubbliche e ai gestori di pubblici esercizi, a tutti i proprietari degli immobili e agli amministratori di condominio. In questo ultimo caso particolare cura dovrà essere portata verso stabili o strutture sfitte o addirittura abbandonate da tempo. L’inadempienza porterà a una multa che varierà tra i 77 e i 500 euro.