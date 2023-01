Pestato a sangue, orrore in strada: uomo finisce in ospedale

ANCONA – La via piena di sangue e un uomo ferito al volto. E' tutto da chiarire cosa sia accaduto ieri sera, in via Fiorini, ad un moldavo di 38 anni, trovato con la faccia ferita da un corpo contundente, attorno alle 23. Sul posto è stata chiamata la polizia dopo la segnalazione di una aggressione avvenuta in strada.

Arrivati lungo la via gli agenti hanno trovato l'uomo e una grande quantità di sangue per terra. Hanno chiamato il 118 e il personale sanitario è arrivato per prestare le prime cure. Il moldavo è stato poro portato all'ospedale di Torrette ma non ha riferito circostanze utili alla ricostruzione dell’accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.