ANCONA - Preso a pugni per un parcheggio, in ospedale un uomo di 55 anni. E' successo ieri sera nei pressi di via Alcide De Gasperi. Dinamica ancora da acertare da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori del 118 e la Croce Gialla: l'uomo che ha avuto la peggio è stato portato a Torrette con un trauma facciale.