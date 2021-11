Picchiato dal branco davanti alla scuola: i tre aggressori vanno in carcere

Avevano picchiato in testa un ragazzo disabile con un tondino di ferro, poi gli avevano spaccato una bottiglia sulla schiena. Dopo averlo pestato gli avevano rubato anche lo smartphone. Il ragazzo se l'era cavata con dieci giorni di prognosi. L'episodio di violenza risale al febbraio del 2019 davanti alla scuola di Passo Varano. Furono gli agenti della polizia di Stato ad arrestare i tre responsabili (che oggi hanno rispettivamente 22, 24 e 29 anni). Ieri pomeriggio i Carabinieri di Ancona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, hanno arrestato i tre aggressori, uno di origine indiana e due pakistani. ll provvedimento giunge all'esito di condanna definitiva per i reati di rapina e lesioni personali.

I poliziotti erano risaliti a loro dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza. Avevano raggiunto la gang in piazza Rosselli, trovando tra i loro vestiti una spranga di ferro di circa 70 centimetri, del peperoncino (usato per storidire la vittima) ed il telefono cellulare della giovane vittima.